مراسل «القاهرة الإخبارية»: المغردون يهجرون تويتر بسبب 8 دولارات شهريًا

تحدث رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، عن الرسالة المخيفة للعاملين فى “تويتر” "من سيبقى ومن سيرحل وعدد الموظفين المسرحين"، فى أعقاب استحواذ المليادير الأمريكي إيلون ماسك على المنصة بـ44 مليار دولار.

وقال "جبر"، خلال مداخلة عبر “سكايب”، إن "ماسك" قرر تسريح 3700 موظف من إجمالى 7500، وهو ما أشاع الخوف فى سوق عمالقة الإنترنت، على حد تعبيره.

وأضاف أن ماسك يريد بيئة عمل صحية وأكثر ربحية، باعتباره رجل أعمال يبحث عن الأرباح أولًا، خاصة أنه انتقد أسلوب الإدارة من قبل لعدم تحقيق الربح أو حرية التعبير.

وأوضح أن الموظفين فى شركات الإنترنت الأخرى يخشون أن تحذو شركاتهم حذو "ماسك" فى تويتر، بشأن مسألة تسريح الموظفين بهذه الأعداد الكبيرة.

وأكد أن قانون العمل الأمريكي ينص على إعلام الموظف قبل فصله بـ60 يومًا على الأقل، وأن موظفى تويتر سيرحلون ومعهم حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أن المدير التنفيذى والمدير المالى المفصولين من الشركة من قبل رفعوا دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لعدم التزامه بقانون العمل، ويحتمل أن يحصل كل منهما على ما يقرب من 17 مليون دولار كتعويض، والذي يعد رقمًا ضخمًا جدًا.

كما قال إن هذا حدث بسبب خطأ إجرائي، ما يوضح أن ماسك متسرع لأنه رجل مال يهدف إلى الربح ليس إلا.

وأخيرًا، أكد أنه قد يرحل الكثير عن منصة تويتر بسبب 8 دولارات شهريًا، وهو المبلغ الذى تحدث عنه ماسك مقابل توثيق الحساب، خاصة أن العالم مليء بالمنصات الأخرى "فيسبوك وتيك توك" على سبيل المثال.