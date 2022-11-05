المهيري : ساعات قليلة تفصلنا عن أهم حدث في العالم بشرم الشيخ

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر؛ ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية: إن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال “مدينة الفيروز” شرم الشيخ أكبر وأهم حدث عالمي وهو قمة المناخ COP27 على مستوى العالم ، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار واتخاذ أهم القرارات الدولية التي ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثاره السلبية التي طالت كل أشكال الحياة في البر والبحر، الإنسان والحيوان والنبات.

وأوضح هشام المهيري ، أن مؤتمر تغير المناخ في دورته الـ 27، التي تستضيفها وترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، هو الأهم في تاريخ قمم المناخ الماضية والمقبلة.

وأشار إلي انه من المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

وأشاد المهيري، بجميع الأعمال التي قامت بها أجهزة الدولة كلها منذ عام مضى على التنظيم المشرف للمؤتمر واللائق بتاريخ مصر وحضارتها أمام العالم، بداية من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة لاستضافة القمة التنظيمية.

وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

وشدد المهيري ، على أن جميع عمال مصر يؤيدون القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كل خطواته واعماله لأنها تعود بالنفع على مصر والأمة العربية؛

حفظ الله مصر والقائد والزعيم الرئي السيسي ؛وشعبها وجيشها وشرطتها في ظل الجمهورية الجديدة.