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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالبحيرة

محكمة دمنهور
محكمة دمنهور

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامرعتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لكل من "م.ع.م" و"م.ر.ف" و"ف.أ.ا" و"أ. ال . ب" وإلزامهم بالمصاريفا لجنائية، لاتهامهم بسرقة المجني عليه "أ.م.ع " تحت تهديد السلاح.

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9802 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو المطامير ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرةإخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ببلاغ من المجني عليه، بيقام المتهمين بسرقة التوكتوك خاصته تحت تهديد السلاح، بدائرة المركز .

 كشفت تحريات ضباط مباحث مركز أبوالمطامير، أنه حال سير المجني عليه "أ.م.ع " سائق توكتوك في الطريق العام للعمل قام المتهمون"م.ع.م" و"م.ر.ف" و"ف.أ.ا" و"أ.ال.ب" بسرقته، حيث صعد المتهم الأول للركوب معه إلي التوكتوك، وفؤجي بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاح أبيض مطوة، وذلك لشل حركته وتواجد المتهم الثالث والرابع  علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم، واستولوا علي التوكتوك وفرواهاربين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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