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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علام: COP 27 هي المحاولة رقم 27 للتوصل لاتفاق بشأن المناخ

صدى البلد

تحدث الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، عن أهمية قمة المناخ COP 27 قبل انطلاقها غدا.

وأوضح علام خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة  "الحياة"،أن قمة المناخ غدا هي المحاولة رقم 27 لإقناع الدول الكبرى بالتوقيع على بنود رئيسية تم الاختلاف عليها خلال القمم السابقة.

وأوضح  مستشار برنامج المناخ العالمي أن الدول الصناعية الكبرى ترفض تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال COP 26 .

عام 2015

وتابع الدكتور مجدى علام أن عام 2015 شهد المرة الأولى التي يتفق  بنود خاصة بالمناخ، وتم التوقيع عليها بضغط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاختلاف من حينها خاص بالوقود الأحفورى. 

وأوضح علام، أن رؤساء الدول الصناعية الكبرى رفضوا التوقيع على بند خفض الاعتماد أم التخلص من الوقود الأحفوري.

إيمانويل ماكرون قناة الحياة ماكرون قمة المناخ المناخ العالمي COP 26 الدول الصناعية

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