أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 6-11-2022

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022؛ نحو 24.25 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع، وذلك لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبحسب تقارير مصرفية فقد استقر سعر الدولار على مستوي البنوك العاملة بمصر ويبلغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا، في أول تعامل له اليوم.

و ارتفع أمس بمعدل1.17 جنيه علي مستوى البنوك العاملة بمصر وذلك علي أساس أسبوعي.

سعر البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.29 جنيه للبيع.

أقل سعر



ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.1 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع في بنك البركة



وبلغ ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،الأهلي المصري ، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، العقاري المصري العربي، ميد بنك، كريدي أجريكول"



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.21 جنيه للشراء و 24.32 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي.



وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.22 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

قرارات البنك المركزي



وخلال الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وذكر البنك المركزي أنه بشأن عمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري فقد قرر السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات

وأشترط البنك أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وجاء بالخطاب المرسل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إلي رؤساء البنوك، أنه يتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ارتفاع الإحتياطي

وزاد الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

زيادة الدولار

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن زيادة سعر الدولار بسبب ارتفاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد قدر المستطاع .

أشار إلي أن البنك المركزي المصري اعلن عن اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

الدولار والفيدرالي الأمريكي

وخلال الأسبوع الماضي رفع مجلس الإحتياطي الفيدرالي من سعر الفائدة بمقدار 0.75% للمرة السادسة علي التوالي منذ مطلع مارس الماضي.

وحسبما ذكرت تقارير فقد أدت الزيادة السادسة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك الاحتياطي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.

ويستهدف البنك الفيدرالي الامريكي السيطرة على التضخم من خلال استخدام أداة الفائدة والسياسة التشديدية ،ومن المتوقع توقف رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب خاصة في عام 2023 وتتحول نحو الانخفاض، وتقليل فاتورة الإستيراد قدر المستطاع مع استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

