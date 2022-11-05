أمريكا: ملتزمون بالشراكة الاقتصادية والقضاء على داعش بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن هنأ هاتفيًا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على انتخابه، معربًا عن استعداد واشنطن للدخول في شراكة مع بغداد لتحسين الفرص الاقتصادية ومعالجة أزمة المناخ.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن والرئيس العراقي، ناقشا أهمية احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والالتزام بالقضاء على تنظيم داعش.

شراكة العراق وأمريكا

من جهته، ذكر بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه تحدث مع الرئيس العراقي عبداللطيف راشد للترحيب بانتخابه.

وأشار إلى أنه جدد إعادة التأكيد على شراكة بين العراق وأمريكا بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم العراق في سعيه لتحقيق نتائج ذات مغزى لجميع العراقيين.