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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريستيان برجر: المفوضية الأوروبية ستحضر قمة المناخ COP 27

صدى البلد

تحدث كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن قمة المناخ COP 27 قبل انطلاقها غدا. 

وقال برجر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن المفوضية الأوروبية ستحضر قمة المناخ بشرم الشيخ.

وعن الموضوعات المقرر مناقشتها؛ قال: الاتحاد الأوروبي يركز اهتماماته على  البيئة والطاقة، وسيتم مناقشتها خلال قمة المناخ COP 27.

 الاتحاد الأوروبي

وأكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى يدعم COP 27 من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه، وستهتم بها خلال مؤتمر المناخ.

كما أكد دعم الاتحاد الأوروبى لـ مصر فى مشروعات الطاقة المتجدده.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الطاقة المتجددة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة

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