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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناشئ الزمالك : والدتي توفيت قبل توقيعي للنادي بيومين | فيديو

محمد محسن، اللاعب
محمد محسن، اللاعب الناشئ بنادي الزمالك

قال محمد محسن، اللاعب الناشئ بنادي الزمالك، إنه بدأ اللعب بنادي الزمالك منذ 4 سنوات، بعد تألقه باللعب في نادي قرية منيل شيحة ثم الانتقال لأكاديمية مصر.

مشيرا إلى أنه خاض 27 اختبارا في نادي الزمالك ويلعب في مركز الجناح الأيمن كما أنه يمتلك اللعب في مركز الجوكر.

وأضاف الناشئ محمد محسن، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، أنه يحب اللعب في الزمالك وكان مصمما على اللعب ضمن صفوفه لكي يحقق حلم امه، متابعا: "أمي كان نفسها تشوفني بلعب في الزمالك، وقبل وفاتها كانت بتتفرج على المباريات".

والدته توفيت

وأشار الناشئ محمد محسن، إلى أن والدته توفيت قبل توقيعه للزمالك بيومين، قائلا: "كانت عارفة إني رايح الزمالك وبتساعدني وبتشجعني في الاختبارات، و بقالي 4 سنين طابع صورة أمي على التيشيرت بتاعي وكل ما أحرز هدف بطلع الصورة وابوسها، وأمي معايا طول الوقت وصورتها جوا قلبي مش بتتنسي".

واستكمل: "نفسي أكون لاعب كرة قدم كبير، وأحقق حلم أمي باللعب ضمن صفوف ريال مدريد، وأكتر لاعب بحبه هو محمد صلاح فخر العرب وبحب مارادونا وكنت بتفرج على فيديوهاته، وبحب شيكابالا ومصطفى فتحى مصطفى محمد ورمضان صبحي".

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