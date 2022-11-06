بسبب خلافات مالية.. حبس المتهم بقتل صديقه بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بعد مشاجرة بينهما تطورت لتعدي المتهم علي المجني عليه بسكين بسبب خلافات مالية نظير معاملات تجارية بينهما.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشعري بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتهم بقتل صديقه بالمطرية بسبب خلافات مالية بينهما ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من مستشفى حكومي بفيد استقبالها شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح طعن بالجسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمعاينه الجثة وتبين من الفحص والتحري ان صديقه وراء قتله بسلاح ابيض بعد مشاجرة بينهما تطورت لتعدي المتهم علي المجني عليه بسكين بسبب خلافات مالية نظير معاملات تجارية بينهما.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.