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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط من أعلى سلم.. مصرع طفل إثر إصابته بنزيف بالمخ بسوهاج

صدى البلد

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه، متأثرًا بإصابته بإشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ؛ إثر سقوطه من أعلى درج المنزل بالطابق الأول علوي، بمنزل أسرته، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول الطفل "عمر ا ع- 5 سنوات- ويقيم دائرة المركز"، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ادعاء سقوط من علو، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لحالته الصحية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" والدته عبير م ا م- 28 سنة- ربة منزل، وعمه السيد ع ا م- 29 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء لهو الطفل المذكور أعلى درج المنزل بالطابق الأول علوي، أحتل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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