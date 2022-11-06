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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة التنفيذ.. أباظة: التمويل يتصدر أجندة قمة المناخ "cop 27"| فيديو

قمة المناخ
قمة المناخ

قال حسين أباظة، الخبير الأممي للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ هذا العام تأتي تحت مسمى قمة التنفيذ، موضحًا أنها لاتأتي في إطار وضع توصيات او مقترحات وإنما تأتي لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من تعهدات وتوصيات سابقة لحل مشكلة التغير المناخي.

وأضاف "أباظة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أهم مايرأس أجندة قمة المناخ التمويل، متابعًا أن التغيرات المناخية أتت نتيجة الثورة الصناعية والاستخدام المفرط في الانبعاثات الحرارية والتي نتج عنها آثار سلبية الحقت بالدول النامية  أضرارًا جسيمة.

وتابع أنه يجب التعامل مع التغيرات المناخية على أنها فرصة لدعم مسار التنمية المستدامة والاستثمارات في المجالات الخضراء، لافتًا إلى أنه بذلك يتم تبني نمط تنموي مختلف غير النمط السابق الذى أودى بالعالم إلى مايشهده حاليًا من تدهور.
 

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