كاتب صحفي: 100 مليار دولار مساعدات من الدول المتقدمة لمكافحة التغيرات المناخية.. فيديو

قال الكاتب الصحفى صلاح مغاورى، إن مؤتمر المناخ COP 27 حدث كبير بكل ما تحمله من معنى وتعد أرفع قمة فى مجال مكافحة التغيرات المناخية وكانت آخر قمة فى جلاسكو باسكتلندا .

وأضاف "مغاورى" خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدول أعلنت كثيرًا من المبادرات التى أعلنتها الدول المتقدمة منها تقديم 100 مليار دولار مساعدات من الدول المتقدمة لمكافحة التغيرات المناخية للدول النامية .

ولفت إلى أن المناخ تغير لدرجة 1.1 درجة قياسا بالقرن الـ19 وقمة جلاسكو أوصت أن عمليات مكافحة التغيرات المناخية تقليل الانبعاثات الحرارية والاعتماد على الطاقة النظيفة إلى جانب رئاسة مصر فى هذا التوقيت تحمل رسالة هامة أن مصر أصبحت قمة للمؤتمرات رفيعة المستوى.

تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بعد قليل بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولاً ورئيساً.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضًا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

