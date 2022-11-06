قمة المناخ .. مصر محط أنظار العالم| تعرف على أولى فعاليات الحدث الأبرز

تنطلق بعد قليل أولى فعاليات قمة المناخ 2022 بمحافظة شرم الشيخ، والذي يمتد حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القادة والرؤساء والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.

قمة المناخ

قمة المناخ

ويسلط مؤتمر المناخ COP27 الضوء على عدد من القضايا ذات الصلة بالمحافظة على البيئة والحد من التغيرات المناخية الحادة، والتي تتسبب في كوارث مثل: الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الصحية والغذائية والهجرة غير الشرعية وغرق عدد من المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.

وتضافرت جهود الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي يعد الحدث الأبرز محليا وعالميا، وذلك من خلال تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تعتمد على وسائل النقل صديقة البيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي.

كما تم تشغيل منظومة النقل الذكى، الذى يتضمن الدفع الإلكترونى، إلى جانب منظومة التأمين بكاميرات ذكية ليتم سداد التعريفة عن طريق أجهزة الـPoS، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، وزيادة المسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال الإنارة.

قمة المناخ

أولى فعاليات مؤتمر المناخ

وتبدأ بعد ساعة أولى فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بعقد جلسة افتتاحية بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين المقبل، بعقد قمة القادة على مدار يومين، لمناقشة موضوعات متعددة حول التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من القضايا ذات الصلة بصحة البيئة.

ووصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي وفود الدول المشاركة بالقمة، التي ستخصص جناحات لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة في المنطقة الخضراء، إضافة إلى وفود رسمية لاستقبال الزعماء والقادة الذين سيصلون تباعا خلال الساعات المقبلة.

قمة المناخ وانقاذ عاجل للعالم

العالم يترقب…

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن العالم يترقب وبالأخص المهتمين بالشأن البيئي دوليا قمة المناخ "COP 27" التي ستعقد بعد قليل في شرم الشيخ في ظل التعويل على هذه القمة للوصول إلى بناء إجماع دولي بشأن جهود مواجهة ظاهرة “التغيرات المناخية” التي تهدد استمرار وسلامة الحياة البشرية علي كوكب الأرض نظرا لتسارع الآثار البيئية الخطيرة لتلك الظاهرة.

وأشار محرم -في تصريحات لـ "صدى البلد" - إلى ما ينتج عن التغيرات المناخية من تداعيات خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني ومن ثم الإنساني، والذي يجعلها أكبر تهديد وجودي للبشرية خلال العقود القادمة خاصة في ظل التراخي النسبي الذي ساد التحركات الدولية بشأن التصدي لتلك الظاهرة.

وأضاف: "بالنسبة للجهود المصرية على المستوي السياسي، فقد شاركت مصر مؤخرا بعدد من الفعاليات الدولية التي تخدم استعدادات مصر والمجتمع الدولي لقمة المناخ من بينها مشاركة مصر في عدد من المؤتمرات التحضيرية للقمة ومنها مؤتمر باريس محيط واحد، وجولات وزير الخارجية في عدد من الدول بما يمثل تحضيرا قويا للقمة المناخية المرتقبة خلال أيام ويجعل القمة مشرفة لمصر في عيون العالم".

المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة

وأكد محرم أنه على الصعيد التنظيمي، فمن الواضح حرص الحكومة على إخراج القمة بشكل لائق أمام العالم، حيث جري الكثير والعديد من التحضيرات خاصة في شرم الشيخ التي تم التنفيذ بها بعدد من المشروعات المتنوعة بهدف تعميق هويتها كمدينة خضراء لكي تكون لائقة لاستضافة قمة ينتظر العالم أن تعطي دفعة قوية لجهود حماية الكوكب من تداعيات التغيرات المناخية وفي إطار سياسات التنمية المستدامة.

ولفت أن “الجهات المختصة أعلنت أنها سعت لتعزيز استخدامات النقل النظيف في شرم الشيخ ودعم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة”.

190 دولة للمشاركة في القمة

ومن المتوقع أن يصل إجمالي القادة والممثلين لأكثر من 190 دولة للمشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من البارزين والنشطاء، وأكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي من 450 وسيلة إعلامية إقليمية ودولية.

وقبيل انطلاق القمة" أكد عدد من قادة العالم والمسؤولين والنشطاء في مجال المناخ حضورهم المؤتمر، الذي ينطلق بعد قليل ويستمر لعدة أيام".

وأكد البيت الأبيض حضور الرئيس الأميركي جو بايدن ضمن وفد رسمي، يضم المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزراء الخارجية أنتوني بلينكن والطاقة جينيفر جرانهولم والزراعة توم فيلساك ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

الرئيس الأميركي جو بايدن

•وأعلنت الحكومة الألمانية مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس، في قمة المناخ، ويشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات المؤتمر ومعه وفد رسمي كبير، وقرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حضور قمة "كوب27"، بعد أيام من إعلان عدم مشاركته بسبب التزامات داخلية.

وأكدت السفارة الفرنسية لدى القاهرة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ، و أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة، ويحضر وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا إلى شرم الشيخ.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وأكد الاتحاد الأوروبي مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القمة، ويشارك أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أنه سيقود وفد بلاده بمؤتمر المناخ، وأكدت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن حضورها القمة.

ويحضر ايضا القمة الرئيس السنغالي ماكي سال، وأكد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حضوره، بناء على دعوة من مصر، كما سيحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

الرئيس السنغالي ماكي سال

ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيكون من بين الحضور، والرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات، بجانب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، والممثل والناشط البيئي الأميركي ليوناردو دي كابريو.

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

أهمية قمة المناخ

والجدير بالذكر، تأتي الأهداف الرئيسية لـ قمة المناخ 2022 توضيح كيفية التعامل مع التغيرات المناخية،بجانب آليات التكيف مع كل هذه الظواهر المتعلقة بالاحتباس الحراري، من أعاصير وأمطار غزيرة في معظم دول العالم وذوبان الجليد، وايضا دعم التمويل للدول النامية التى تريد الحصول على 100 مليار دولار من الدول المتقدمة الصناعية الكبرى.