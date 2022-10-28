هل غيرت الحكومة البريطانية نصيحتها للملك تشارلز بشأن حضور قمة المناخ؟

أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا تلقى في وقت سابق نصيحة بعدم حضور قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في منتجع شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وكانت رئاسة الحكومة البريطانية قد رفضت في وقت سابق التعليق على أنباء أفادت بأن رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس نصحت الملك تشارلز، خلال اجتماع في قصر باكنجهام في سبتمبر الماضي، بعدم حضور قمة المناخ COP27 في مصر.

لكن متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية أقرت بأن تراس نصحت الملك تشارلز بالفعل بعدم حضور قمة المناخ في مصر، وقالت إنه "كان هناك اتفاق بالإجماع" على عدم حضور الملك تشارلز، وهو مناضل قديم ضد تغير المناخ".

وأضافت المتحدثة "لست على علم بما إذا كانت النصيحة قد تغيرت، ولكن من الواضح أن أي تأكيد لسفر الملك من عدمه سيكون مصدره القصر".

وصرحت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي اليوم لقناة "سكاي نيوز" بأن قرار حضور الملك قمة المناخ في مصر من عدمه "أمر متروك له"، مضيفة "أعلم أن الملك تشارلز يهتم دائمًا بالبيئة وتغير المناخ".

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس الخميس أن رئيس الوزراء ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ في مصر بسبب انشغاله بمعالجة أولويات اقتصادية، وستنوب عن بريطانيا في المؤتمر رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر تغيب سوناك عن مؤتمر المناخ في مصر، مؤكدًا أن "ظهور بريطانيا للعمل مع زعماء العالم هو فرصة يجب الاستفادة منها وليس حدثا يجب تجنبه".

في سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون تغير المناخ جون كيري، إن حضور الملك تشارلز الثالث قمة المناخ (كوب 27) في مصر سيكون "مؤثرا جدا"، مضيفا أن مصداقية العاهل البريطاني ودوره الريادي في القضايا البيئية ستحدث فرقا.

وألقى تشارلز الثالث، الذي أصبح ملكا الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، كلمة في حفل افتتاح قمة 2021 في جلاسكو بأسكتلندا، التي وصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ العالم من تغير المناخ.

وردا على سؤال عما إذا كان حضور الملك سيساعد في تيسير المناقشات، قال كيري لشبكة "سكاي نيوز" في وقت متأخر أمس الخميس "أعتقد أن حضور قادة الدول في شرم الشيخ سواء رؤساء دول أو ملوك سيكون مفيدا جدا، أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا".

وتابع "أنا على يقين من أن حضوره سيحدث فرقا... لأنه يتمتع بالمصداقية، ولأن له دورا رياديا منذ فترة طويلة".

وقال كيري "لا أستطيع شخصيا أن أفكر في شيء أكثر تأثيرا من رؤية ممثلين عن الحكومة ورأس الدولة هناك، أعتقد أن ذلك سيكون مؤثرا جدا".