حتى لا يحرج الأميرين هاري وأندرو.. الملك تشارلز يغير البروتوكول الملكي

اتخذ الملك تشارلز خطوات لـ تغيّر البروتوكول الملكي لضمان عدم معاناة الأمير هاري والأمير أندرو من الإحراج الناتج عن إبعادهما عن دورملكي مرموق.

على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يتقلد دوق ساسكس ودوق يورك مناصب مستشار الدولة بعد أن تركا أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلةالمالكة ، فقد قام الملك الجديد بتوسيع عدد المناصب المتاحة، مما يعني عدم طرد الزوجين .

الدور الأعلى ، الذي يتضمن مساعدة الأعمال الرسمية للملك عندما يكون غائبًا ، لم يكن يضم تقليديًا أكثر من خمسة أشخاص، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





‎ولكن سيتم تمديده الآن إلى ما يصل إلى ثمانية في محاولة من الملك لتجنب إذلال هاري وأندرو ، وتزعم المصادر أن الأميرة آن والأميرإدوارد وأميرة ويلز من المقرر أن ينضموا إلى ملكة الملكة وأمير ويلز ودوق ساسكس ودوق يورك والأميرة بياتريس كمستشارين رسميين للدولة.





وأوضح أحد المطلعين في قصر باكنغهام: "لن يتم استبعاد أي شخص، سيتم توسيع مجموعة مستشاري الدولة ، وذلك لأسباب عملية بحتة.





واشار "نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون الملك والملكة قرين بعيدًا ، كما هو الحال مع أمير وأميرة ويلز ، فمن الصواب أن يتم الاهتمام بهذاالأمر فقط."





بينما أضاف آخر أن القرار تم اتخاذه بموافقة الملكة الراحلة إليزابيث "لتجنيب إحراج" هاري وأندرو.





يتم الآن وضع عملية رسمية قيد التنفيذ ستكمل توسيع الدور قبل أن يبدأ الملك تشارلز في أول رحلة إشراف له في بداية العام الجديد.





وأكد الخبراء أن قرار تجنب طرد الأمير هاري والأمير أندرو رسميًا كان "أبسط طريقة" لتجنب أي مشاكل.