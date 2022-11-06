معالجة مياه الصرف الصناعي.. ماذا تقدم جامعة الأزهر في قمة المناخ بشرم الشيخ؟

تشارك جامعة الأزهر في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والذي تنظمه الأمم المتحدة ويقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٧ إلى ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م، والذي يحضره عدد كبير من رؤساء دول العالم، وتشارك فيه المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية والشركات والهيئات الدولية المرموقة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيات في إيجاد حلول للتحديات المناخية في مجالات: البيئة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري وغيرها من الموضوعات التى تناقش التحديات والفرص في هذا المجال.



ومن المقرر أن يُلقي الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر كلمة بعنوان: "دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في مواجهة التغيرات المناخية" يتناول فيها دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في التعريف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحث الشعوب على الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية، واحترام البيئة وعدم الإفساد، وعدم استنزاف الطبيعة والمحافظة عليها والعمل علي التصدي لهذه الظاهرة، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احتراما شرعي.



كما يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بكلمة حول دور جامعة الأزهر وما قامت به من مبادرات وفعاليات داعمة لتقديم حلول وتكنولوجيات وأبحاث علمية تطبيقية لمواجهة التحديات المناخية الناتجة من التغيرات المناخية الغير مسبوقة وذلك من خلال: كليات الجامعة المختلفة، ومكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التيكو) و أيضا سلسلة حاضنات الأعمال التكنولوجية (رواق)، ونادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، ولجنة البيئة والمجتمع، وتنظيم المؤتمر العلمي الثالث الذي عقدته الجامعة مؤخرا للتغير المناخي والتوصيات التى قدمتها الجامعة في هذا الصدد للدولة المصرية والذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويشارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع الذي فاز ضمن مشروعات الجامعات للمشاركة في جناح الابتكار الأخضر والمقام بالمؤتمر؛ يشارك بمحاضرة عن أهمية ودور نقل وتسويق التكنولوجيا من الجامعة إلى الصناعة في إيجاد حلول علمية مبتكرة وسريعة وذات كفاءة عالية، ويسهل تطبيقها في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف المجالات سواء بالتكيف معها وأيضا التخفيف من آثارها ومعالجتها.

وتزامنا مع هذا الحدث، فاز فريق بحثي بجامعة الأزهر، اخترع جهازًا لمعالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، برئاسة الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بقنا، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة؛ وذلك لعرضه في cop 27.



وأوضح جلال أن المشروع فاز من بين عدد كبير من المشروعات التى تقدمت بها الجامعات المصرية، وتم تحكيمها من قبل اللجنة الخاصة بالبحث العلمي والمسئولة عن الجامعات والمراكز البحثية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27.

وأضاف رئيس الفريق البحثي أنه سوف يتم عرض المشروع الفائز باسم جامعة الأزهر في معرض الابتكار الأخضر في مؤتمر التغيرات المناخية COP 27، والذي يعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ، وتنظمه الأمم المتحدة، ويشارك به عدد كبير من الهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية والجامعات والخبراء من جميع دول العالم.

وأشار جلال إلى أن هذا المشروع تم بالتعاون العلمي مع جامعة فريدريك أليكساندر بألمانيا والتي تعد الجامعة الرائدة علميًّا ورقم 14 على مستوى العالم في مجال الابتكار والهندسة، وتم تنفيذ المشروع بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويقدم الجهاز طريقة معالجة فيزيائية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وعالية الجودة وغير تقليدية في معالجة مياه الصرف الصناعي للصناعات كثيفة الاستخدام للمياه مما يقدم حلًّا غير تقليدي في تحديات التغير المناخي في مجال المياه؛ حيث يسهم الجهاز في استرجاع وإعادة استخدام نحو 85% من المياه المعالجة مرة أخرى في العمليات الصناعية، ويمنع تلوث البيئة مما يوفر تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، ويحافظ على الموارد المائية، والتى تعد أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر والعالم في الوقت الحاضر والمستقبل القريب، وتم تجربة الجهاز بنجاح في عدد من مصانع الورق، والرخام، وإنتاج الكاولين، ومصانع الصلب.