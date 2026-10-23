نادي الزهور يحتفي بأبطال حرب أكتوبر المجيدة في ذكرى النصر الـ 53

نظّمت اللجنة الدينية والندوات بـ نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تضمنت ندوة تثقيفية وتكريمًا لعدد من أبطال حرب أكتوبر وقدامى المحاربين.

واستضافت الندوة اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، الذي تناول بطولات القوات المسلحة المصرية وأبرز محطات حرب أكتوبر ودروسها المستفادة.

وشهدت الاحتفالية حضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش – رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي – نائب رئيس النادي، والمحاسب علي عادل – أمين الصندوق، والمهندس أحمد أسامة – أمين الاستثمار، وأعضاء مجلس الإدارة: الأستاذة رنا كمال فوزي، والمهندس محمد عبد السلام، والكابتن ياسر حفني، واللواء الدكتور المهندس حازم حسن، والمهندس مصطفى تعلب، والمهندس علي إسماعيل عبد الغفار، والدكتورة نشوى النحاس.

وفي ختام الاحتفالية جرى تكريم نخبة من قدامى المحاربين وأبطال حرب أكتوبر من أعضاء النادي، ومن بينهم رؤساء وأعضاء سابقون بمجلس الإدارة، تقديرًا لتضحياتهم، حيث تولّت الأستاذة الشيماء الدمرداش واللواء مجدي أمين تقديم فقرات التكريم، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بأبطال الوطن.