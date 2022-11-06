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رئيس التحرير
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رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ: استشعرت بارتياح من المشاركين بالاستعدادات والتنظيم بشرم الشيخ|فيديو

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين ، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، إن الاستعدادات لـ  قمة المناخ  لم تقتصر على مواقع استضافة المؤتمر، ولكن شملت كافة أرجاء مدينة شرم الشيخ، متابعًا: "التجهيزات للمؤتمر تتطلب جهدًا واستثمارات لها عائد مستمر معنا لفترة طويلة".

وتابع الدكتور محمود محيي الدين، خلال لقائه لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الاستثمارات ستعود بالنفع على مدينة شرم الشيخ لوقت طويل، لأنها ركزت على البنية الأساسية، ومجالات الفندقة، والاستضافة، وقاعات المؤتمرات، مردفاً: "من خلال تحدثي مع المشاركين استشعرت ارتياحاً كبيرًا من قبل المشاركين بالتنظيم والاستعدادات".

واسترسل "محيي الدين"، أن مؤتمر المناخ الحالي هو مؤتمر للتفاوض، وتنفيذ القرارات، والتركيز على جداول الأعمال، متابعًا:  "جدول أعمال المؤتمر سيكون متوازناً" .

وأوضح "محيي الدين"، أنه منذ عام 2015 والعالم يشهد تعهدات كبيرة ، ولكن المشكلة أن هناك عدداً من هذه التعهدات لم يكن مصحوبًا بالتمويل، وآليات التنفيذ . 
 

رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ برنامج صباح الخير يا مصر شرم الشيخ محمود محي الدين الرئاسة المصرية

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