مترجم لافتات قمة المناخ: لما شغلي يتعرض في التليفزيون هبقى مبسوط وفخور لبلدي

كشف كريم هشام، مترجم ومنفذ للافتات قمة المناخ بشرم الشيخ، عن كواليس عمله خلال الأيام الماضية استعدادا لقمة المناخ egypt_cop27.

وقال كريم هشام، في منشور عبر صفحته على فيس بوك "رجعت الحمدلله بعد ما خلصت شغلي قبل ما مؤتمر المناخ يبدأ ورغم إني شاركت في مؤتمرات كتير وترجمت فوري كتير، بس المرة دي مختلفة بنسبالي.

وتابع كريم هشام: المرة دي حاسس ان الموضوع يمسني شخصيا، يمكن عشان كل مرة بروح أترجم زي أي حد بندخل الكابينة، نشتغل الكام ساعة وناخد بعضنا ونمشي، لكن المرة دي كنت حاسس الموضوع بتاعي، كنت داخل في تفاصيل كتير، وعملت حاجات كتير أوي مش بس على أد الترجمة، كل شخص هناك بيعمل أٌقصى مجهود ليه، كل الناس هناك معندهاش غير كلمة واحدة "عايزين نطلع حاجة شكلها جميل وتشرف".

وأضاف: بالنسبالي عالمستوى الشخصي أي حاجة عربي انجليزي في المؤتمر ده هي الحمدلله شغل العبد لله، أي يافطة، أي علامة، أي خريطة عشان الناس تمشي عليها، كل ده شغلي الحمدلله. فأنا مش بس دخلت ترجمت ومشيت، كمان سبت بصمة هناك الناس كلها هتشوفها كل يوم وكل لحظة، فأنا من وقتها حاسس ان ده شغلي وتعبي والحاجة دي تخصني ونفسي تنجح جدا.

وعبر عن سعادته قائلا: لما الحاجات دي هتيجي في التلفيزيون بإذن الله هبقى مبسوط وفخور إن شغلي ده الناس كلها شايفاه، يمكن ميعرفوش مين عمله بس بنسبالي كفاية اني عارف وسعيد ومبسوط، وبجد فخور إني شاركت ولو بجزء بسيط جدا جدا ميجيش أي حاجة جنب مجهود بقيت الناس، فخور إني شاركت في المؤتمر ده لأن دا أكبر مؤتمر بتعمله الأمم المتحدة وأتمنى يكون بأفضل صورة ممكنة وبأحلى طريقة.

واختتم منشوره: كان نفسي اكمل بقيت المؤتمر بس لأن عندي شغل رجعت بدري فالحمدلله عالفترة دي،

أحلى حاجة ختمت بيها لما اتقالي "انت من غيرك ومن غير شغلك ومجهودك مكنش حد فينا قدر ينجح".