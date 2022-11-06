توفي في ظروف غامضة.. معلومات لا تعرفها عن مطرب الراب آرون كارتر

توفي مطرب الراب العالمى آرون كارتر فى منزله حيث عثرت الشرطة على جثمانه ملقيا على الأرض وذلك فى ظروف غامضة حيث لم يتم الكشف عن أى تفاصيل حول ملابسات وفاته حتى الآن.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن ارون كارتر.

ارون كارتر

ولد آرون كارتر في 7 ديسمبر 1987 في تامبا بفلوريدا ولديه 8 أشقاء أحدهم احترف أيضا الغناء وهو نيك كارتر.

كان آرون كارتر عاشقا للموسيقى منذ صغره وتحديدا وهو فى عمر السابعة إلا أن زاع صيته فى فترة أواخر التسعينيات حيث انتشرت أغانيه بقوة وكان أولى البوماته "آرون كارتر" والذى حقق مبيعات ضخمة وصلت إلى المليون نسخة.

ارون كارتر

كما طرح ألبومه الثانى والذى كان بعنوان "الحفلة ارون" وحقق هذا الألبوم مبيعات بلغت 3 ملايين نسخة واستطاع أن يكون له جمهوره الخاص الذى يستمع إلى أغانيه.

وشارك ارون كارتر فى عديد من الأعمال السينمائية ولعل من أبرزها "فات ألبرت" وهو من نوعية الأفلام الكوميديا ​​الرومانسية الخيالية عن عصابة فات ألبرت ، التي تأتي إلى عالم الإنسان من عالم الرسوم المتحركة لمساعدة فتاة مراهقة وحيدة وقام آرون بشخصية فتاه محجبة تدعى دارين.

ارون كارتر

كما قدم فيلم "Popstar" والذى يعد أحد العلامات فى مسيرته الفنية حيث أنه الفيلم الوحيد الذي لعب فيه دورا قياديا.

وكان تم إلقاء القبض على آرون كارتر لسبب قيادته السيارة بسرعة جنونية وهو بحيازته الماريجوانا.

وكارتر هو الأخ الأصغر لنيك كارتر، العضو السابق في فريق "باك ستريت بويز" الغنائي الشهير.