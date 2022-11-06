عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: الجميع في مصر يلتف حول الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن الجميع في مصر يلتف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.


جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين والذى نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وشهد حضورا مكثفا من أعضاء الكونجرس والسفراء العرب وعدد من الوزراء العرب والأمريكيين الحاليين والسابقين وقادة مراكز الفكر والإعلاميين.


وقال أبو العينين - في كلمته - إن الرئيس السيسي نجح في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والانطلاق الاقتصادي والارتقاء بجودة حياة لمصريين.


وأضاف: "يكفي ما شهدناه مؤخرا من إطلاق الحوار الوطني العام الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية ليناقشوا بكل حرية كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد وعد الرئيس بتنفيذ توصياته بل والمشاركة في فعالياته".


ووجه النائب أبو العينين الدعوة لمن يشاء من أعضاء الكونجرس ومن مراكز الفكر والإعلاميين لزيارة مصر والاستماع إلي الأحزاب والبرلمانيين والمفكرين، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والحوارات تشرح وتفسر ما يجري حقيقة في مصر وليس ما يتم نقله من معلومات مغلوطة عن مصادر مجهلة تؤثر سلبا على العلاقات بين بلدينا.


وتحدث أبو العينين عن القفزة التي تحققها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسي العام الماضي أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتي تستهدف تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأكثر من 100 مليون مصري وفق ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.


كما تطرق إلى التقدم الكبير الذي شهدته حقوق المرأة والشباب والمجتمع المدني وحقوق السكن والصحة بالإضافة إلى عزم الدولة عن إنهاء ملف المحكوم عليهم.


وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق أبو العينين إلى جهود الرئيس السيسي الكبيرة لتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والتشريعات التي تزيل العوائق البيروقراطية، وتعزز المنافسة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتحفز القطاعات ذات الأولوية.


وقال: "إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية والتي تتضمن كافة الموافقات في خطوة واحدة، مع حقه في التمتع بالمزايا والإعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفى القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة".


ودعا أبو العينين الشركات الأمريكية لمضاعفة استثماراتها في مصر، مستفيدة من أن مصر أكبر سوق محلي كما أنها ملتزمة باتفاقيات التجارة الحرة مع ما يقرب من نصف دول العالم تضم نحو ملياري مستهلك.


كما دعا أبو العينين إلى الإسراع في توقيع اتفاقية تجارة حرة مصرية أمريكية والى عقد ملتقي اقتصادي مصري – أمريكي سنوي للمستثمرين لزيادة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين بلدينا.


يذكر أن المؤتمر خصص جلسة خاصة عن مصر، حيث شهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الحضور وإشادة بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، وأن مصر قدمت خلال السنوات السبع الماضية نموذجا يحتذى في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. شاهين بـ 40 ألف جنيه

مؤتمر لإنقاذ العالم| ماذا يحدث بقمة شرم الشيخ للمناخ وأهم التحديات أمامها

القوى العاملة بسوهاج تنظم 11 برنامجا تدريبيا على مهن يحتاجها سوق العمل

أبو العينين: الجميع في مصر يلتف حول الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

سامح شكرى يتسلم رئاسة قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ| شاهد

الرئيس السيسي: الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

بإطلالة جريئة.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها بلوك جديد

أحمد مالك يثير الجدل بارتداء "حلق" في أحدث ظهور.. صور

بالجلد الأسود.. "ضُرة" بوسي تثير الجدل بظهورها مع أصدقائها| شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ