أبو العينين: الجميع في مصر يلتف حول الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن الجميع في مصر يلتف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين والذى نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وشهد حضورا مكثفا من أعضاء الكونجرس والسفراء العرب وعدد من الوزراء العرب والأمريكيين الحاليين والسابقين وقادة مراكز الفكر والإعلاميين.



وقال أبو العينين - في كلمته - إن الرئيس السيسي نجح في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والانطلاق الاقتصادي والارتقاء بجودة حياة لمصريين.



وأضاف: "يكفي ما شهدناه مؤخرا من إطلاق الحوار الوطني العام الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية ليناقشوا بكل حرية كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد وعد الرئيس بتنفيذ توصياته بل والمشاركة في فعالياته".



ووجه النائب أبو العينين الدعوة لمن يشاء من أعضاء الكونجرس ومن مراكز الفكر والإعلاميين لزيارة مصر والاستماع إلي الأحزاب والبرلمانيين والمفكرين، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والحوارات تشرح وتفسر ما يجري حقيقة في مصر وليس ما يتم نقله من معلومات مغلوطة عن مصادر مجهلة تؤثر سلبا على العلاقات بين بلدينا.



وتحدث أبو العينين عن القفزة التي تحققها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسي العام الماضي أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والتي تستهدف تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأكثر من 100 مليون مصري وفق ما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.



كما تطرق إلى التقدم الكبير الذي شهدته حقوق المرأة والشباب والمجتمع المدني وحقوق السكن والصحة بالإضافة إلى عزم الدولة عن إنهاء ملف المحكوم عليهم.



وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق أبو العينين إلى جهود الرئيس السيسي الكبيرة لتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والتشريعات التي تزيل العوائق البيروقراطية، وتعزز المنافسة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتحفز القطاعات ذات الأولوية.



وقال: "إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية والتي تتضمن كافة الموافقات في خطوة واحدة، مع حقه في التمتع بالمزايا والإعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس والصعيد وفى القطاعات الصناعية والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة".



ودعا أبو العينين الشركات الأمريكية لمضاعفة استثماراتها في مصر، مستفيدة من أن مصر أكبر سوق محلي كما أنها ملتزمة باتفاقيات التجارة الحرة مع ما يقرب من نصف دول العالم تضم نحو ملياري مستهلك.



كما دعا أبو العينين إلى الإسراع في توقيع اتفاقية تجارة حرة مصرية أمريكية والى عقد ملتقي اقتصادي مصري – أمريكي سنوي للمستثمرين لزيادة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين بلدينا.



يذكر أن المؤتمر خصص جلسة خاصة عن مصر، حيث شهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الحضور وإشادة بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، وأن مصر قدمت خلال السنوات السبع الماضية نموذجا يحتذى في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية.