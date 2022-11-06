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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي تغذية : سقوط الشعر نتيجة طبيعية للعادات الخاطئة

تخسيس
تخسيس

قالت الدكتورة هبة ياسر أخصائى التغذية، إن النظام الغذائى الأمثل فى انقاص الوزن هو القهوة الخضراء وأعشاب المورينجا والبايوتين وفيتامين ب ، د  ، نقط الحرق وعقبت " هنخس من غير حرمان " .

وأضافت "ياسر"، خلال برنامجها “عيش حياتك” والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن شعارها الحفاظ على الصحة وليس النحافة فقط خاصة أن هناك من عدد الأفراد يتبعون حمية غذائية ولكن لا يشعرون بأى تحسن نظرا لتركيزهم الشديد على نقص الوزن فقط.


وأشارت إلى أن هناك مضاعفات في حالة تطبيق نظام غذائي بشكل خطأ غير صحي، منها سقوط الشعر وكسر الأظافر.  

النظام الغذائي الوزن أعشاب الحفاظ علي الصحة تأمين التغذية سقوط الشعر

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