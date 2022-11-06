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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمساحة 20 فدان.. محافظ قنا يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع حرفى بقرية الترامسة

توقيع عقود المنطقة
توقيع عقود المنطقة الحرفية

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، توقيع الإتفاقية الإطارية بين محافظة قنا ويمثلها في التوقيع حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، وبين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، و يمثله فى التوقيع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز ، وذلك بهدف انشاء مجمع حرفي بناحية الترامسة بمركز قنا .

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس هشام عاطف، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس حسين السيد، رئيس قطاع الشؤن الفنية، والمهندس عادل السيد، مدير عام مشروعات وجه قبلى بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية.

 

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وأوضح محافظ قنا ، بأن الإتفاقية تهدف إلى تحديد اختصاصات كل جهة في تنفيذ الاستثمارات المخصصة للمحافظة من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وذلك تعزيزاً لقدرة الحكومة المحلية على توفير البنية التحتية وتقديم خدمات ومشروعات التنمية الاقتصادية بجودة عالية في المحافظة.

و أكد محافظ قنا ، أن ذلك يأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات الأكثر احتياجاً.

وأضاف الداودى،أن الصناعات والأعمال الحرفية تعتمد بشكل أساسي على القوى البشرية في تنفيذها ، ومن ثم فإنها تسهم في زيادة فرص العمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم ، وتحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المنطقة الحرفية بالترامسة ، سوف تقام على مساحة 20 فدان، وسوف يجرى نقل الأنشطة الحرفية من داخل المدينة إليها، بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع أى أضرار قد تنتج بالمناطق السكنية بسبب هذه الأنشطة الحرفية.

 

توقيع عقود المنطقة الحرفية

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