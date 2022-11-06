عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أممي: 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في فعاليات "COP27"

صدى البلد

  قال السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إن 110 من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، وسيشاركون في عدد من الفعاليات.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم /الأحد/، مع سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، بشرم الشيخ.


وأضاف ستيل أن مؤتمر "COP27" يشارك به 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.


وتابع أن بند الخسائر والأضرار الذي تم إقراره اليوم ضمن جدول الأعمال يعكس تقدما وسلوكاً إيجابيا ومسؤولا من جانب الأطراف المشاركة في المؤتمر، سيما وأنه كان مطروحا على مدى 30 عاما دون إقراره.


وأشار إلى أن إقرار هذا البند في قمة "COP27" تأكيد على حرص الدول الأطراف على التصدي للخسائر والأضرار.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

مشاهد مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الأنجليزي

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

ترشيحاتنا

الجزائر.. قرار عاجل من التعليم العالي بإحالة الأساتذة فوق 70 عامًا للتقاعد

رسميا.. بدء إجراءات ترشيح 7 معلمين لشغل وظيفة مديرين مدارس

قرار مفاجىء من كولر بشأن ودية الأهلي.. غدا

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

أخبار الفن.. حلق أحمد مالك.. خناقة مايان السيد وياسمين عز.. فيديو بالخطأ لـ عمر كمال وندى الكامل.. غادة إبراهيم تقطع شرينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

يصيبك بأمراض خطيرة.. احذر من علامات فساد البصل

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 احتفالًا بـ قمة المناخ.. صور

فيديو

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ