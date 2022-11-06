المصري يحذر من استغلال اسم وشعار النادي دون الحصول على موافقته الرسمية

بدأت إدارة الشئون القانونية بالنادي المصري البورسعيدي في اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه بعض الجهات التي أعلنت مؤخرًا عن طرح القميص الجديد الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري للموسم الكروي 2023/2022 والذي يحمل اسم النادي وشعاره دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس ادارة النادي المصري.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري ،أن استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون .

واضاف نائب رئيس المصري أن اسم وشعار النادي تم تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017 ، مضيفًا أن ادارة الشئون القانونية بالنادي المصري بصدد اتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية.

وشدد عبد القادر على أن مجلس ادارة النادي المصري بدأ بالفعل في خطوات انشاء المتجر الخاص بالنادي "المصري ستور" والذي سيتم من خلاله ترويج جميع المنتجات التي تحمل شعار النادي.