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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عروض نوفمبر.. خصم 8000 جنيه على أفضل هاتف أندرويد من Lenovo

أقوى عروض نوفمبر..خصم
أقوى عروض نوفمبر..خصم 8000 جنيه على أفضل هاتف أندرويد من Len

إذا كنت من عشاق الألعاب؛ فيقدم لك موقع Giztop الأجنبي للبيع أونلاين، خصمًا كبيرًا جدا على هاتف الألعاب Lenovo Legion Y90.

 سعر الهاتف الأساسي يبلغ 799 دولارًا، وهو متاحً الآن بسعر مخفض للغاية، وهو 469 دولارًا فقط، في Giztop، أي خصم بحوالي 300 دولار بما يقترب من 8000 جنيه مصري تقريبا، لينخفض سعر الهاتف من 19 ألف جنيه، إلى 11 ألف جنيه تقريبا..

وينطبق هذا السعر على متغير اللون الأسود للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويمكن شراؤه عبر هذا الرابط .

أقوى عروض نوفمبر..خصم 8000 جنيه على أفضل هاتف أندرويد من Lenovo

 

مميزات هاتف Lenovo Legion Y90 

 

يقدم الهاتف أداء خرافيا لم يحصل عليه أى هاتف أندرويد من قبل ، فإن هاتف Lenovo Legion Y90 يحصل على ذاكرة عشوائية تبدأ من سعة 12 حتى 18 جيجا بايت رام، والتي ستضمن سرعة جبارة عند التنقل بين التطبيقات والتصفح ، وكذلك مشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية ولعب الألعاب الثقيلة.

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ويأتى هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 بشاشة قياس 6.92 بوصة مع معدل تحديث  144 هرتز في الثانية، وتدعم معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 720 هرتز ، وجودة عرض+  QHD وتقنية HDR ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

ويعمل هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 بأقوى وأحدث معالج في هواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج رسوميات نوع Adreno 730 GPU.

ويقدم هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو ، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مقترنة بوحدة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. 

ويحتوى هاتف لينوفو Legion Y90، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 68 وات، ويعمل بواجهة مستخدم ZUI 13 OS المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 12.

Lenovo لينوفو هاتف لينوفو الألعاب مشاهدة الأفلام Lenovo Legion Y90

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