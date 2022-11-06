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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام -FAST خلال قمة المناخ

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جناح وزارة الزراعة المقام على هامش قمة المناخ cop27 بالمنطقة الخضراء في مدينة شرم الشيخ .


رئيس الوزراء إطلع على تقاوي المحاصيل الاستراتيجية التي يضمها جناح الوزارة من القمح والأرز والذرة والقطن وكذلك الأصناف الجديدة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وايضا أصناف تقاوى المحاصيل الزيتية والفول الصويا وعباد الشمس  .


وقال القصير إن الأصناف التي تفقدها دولة رئيس الوزراء اليوم هي التي استنبطها علماء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والتي تتوافق مع التغيرات المناخية مشيرا إلى أنه خلال جلسة التكيف والزراعة بقمة المناخ والمقرر لها يوم 12 نوفمبر القادم سوف يتم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام -FAST ، والتي تمثل فرصة كبيرة لمساعدة الدول على التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر ‏استدامة وأكثر قدرة على الصمود .


‏وكان د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قام اليوم بافتتاح المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ كما قام بتفقد أجنحة ومعارض الوزارات وعددا من الشركات المقامة على هامش قمة المناخ cop27 التي انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ 
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