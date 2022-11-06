تشبه الأميرات.. مني ذكي تتألق على خشبة المسرح بفستان باربي.. صور

شاركت الفنانة منى ذكي صورا لها فى أحدث إطلالة لها على خشبة المسرح عبر حسابها الشخص لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت الفنانة مني ذكي قبل أيام بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية "الوش التاني" من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.. حقيقي مبسوطه اني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه و المستشار تركي آل الشيخ.

تألقت الفنانة منى ذكي بفستان يشبة فساتين العروسة باربي ما جعل المعجبين ومتابيعينها ومحبيه يعلقوا باربي فهي تتمتع بقولك مثالي متناسق ممشوق.

أطلت الفنانة بفستان شيفون مكشوف الأكتاف ومنفوش من الأسفل اسود فى بامبي.

وأكملت إطلالاتها بترك شعرها الأسود مندسل على الأكتاف،قامت بوضع طوق شعر من الشيفون نفس لون الفستان البامبي ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

منى ذكي

منى ذكي

منى ذكي

منى ذكي