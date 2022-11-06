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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نناقش مع مصر الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر.. فيديو

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي بمصر

قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، إن مشاركتنا في قمة المناخ cop 27 تعكس أهمية العمل المناخي ومكافحة التغير المناخي.

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وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، خلال لقائه عبر فضائية "الأولى"،: "نحن نقوم بتجهيز بعض الاتفاقيات مع العديد من الدول"، لافتا: "نناقش مع مصر بعض الأمور الخاصة بالهيدروجين الأخضر".

 

وأشار  سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، : "الاتحاد الأوروبي يهدف للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري"، موضحا: "لدينا مناقشات عميقة في قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ".

 

وأوضح  سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، : "القطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يلتزموا بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمرات المناخ السابقة"، لافتا: "يجب أن يلتزم القطاع الخاص في المشاركة بتقديم 100 مليار دولار لدعم الدول".

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