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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدفي توتنهام.. مركز صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

صدى البلد

يواصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي؛ وذلك بعدما أحرز هدفين في شباك توتنهام، خلال المباراة التي جمعت بين ليفربول والسبيرز، الليلة، في إطار منافسات البريميرليج.

وارتفع رصيد محمد صلاح إلى الهدف رقم 126 ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

1- آلان شيرار – 260 هدفا.

2- واين رونى – 208 أهداف.

3- هارى كين - 194 هدفا.

4- أندي كول – 187 هدفا.

5- سيرجيو أجويرو – 184 هدفا.

6- فرانك لامبارد – 177 هدفا.

7- تيرى هنرى – 175 هدفا.

8- روبى فاولر – 163 هدفا.

9- جيريمن ديفو – 162 هدفا.

10- مايكل أوين – 150 هدفا.

11- ليس فيرديناند – 149 هدفا.

12- تيدي شيرنجهام –  146 هدفا.

13- روبن فان بيرسى –  144 هدفا.

14- جيمى فاردى –  134 هدفا.

15- جيمي فلويد هاسلبانك – 127 هدفا.

16- محمد صلاح – 126 هدفا.

17- روبى كين –  126 هدفا.

18- نيكولاس أنيلكا –  125 هدفا.

19- دوايت يورك –  123 هدفا.

20- روميلو لوكاكو –  121 هدفا.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول صلاح قائمة الهدافين التاريخيين

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