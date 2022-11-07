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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمارك العاصمة الصينية بكين تضبط "هرقل".. صور

رجال الجمارك في بكين
رجال الجمارك في بكين

تمكنت جمارك مكتب البريد بالعاصمة الصينية بكين من ضبط "خنفساء وحيد القرن" بعد العثور عليه في "خطاب بريدي" اشتبه فيه رجال الجمارك، ليتبين أنه خنفساء وحيد القرن والمعروف باسم "هرقل". 


وذكرت موقع “بكين ديلي” الصيني أن الجمارك أرسلت الشحنة إلى المختبرات المختصة لفحصها، حيث تبين أنه من سلالة "هرقل الخنافس"، و يبلغ طوله 14.5 سم.


ويعد هذا النوع من الخنافس من الأنواع النادرة، إذ يتميز بقدرته علي رفع الأشياء الثقيلة التي تصل أحيانا إلى 850 ضعف وزنه، إلا أنه يعتبر أحد الحيوانات الأليفة.

ويُطلق على خنفساء وحيد القرن اسم آخر هو خنفساء هرقل، إذ يمكن للبالغين من بعض الأنواع رفع الأشياء بمقدار 850 ضعف وزنها.

وهذه القوة الهائلة تساعد الخنافس على إحداث حُفر في فضلات الأوراق والتربة للهروب من الخطر.

وبمساعدة قرونهم الطويلة أيضًا، التي يُمكن أن تنمو ليصل طول القرن وحده نحو 15 سنتيمترًا، ما يجعلها أكبر الخنافس في العالم.

الحيوانات الأليفة رجال الجمارك الصين خنفساء وحيد القرن هرقل

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