قرار جديد من المحكمة بشأن متهمين بسرقة أجهزة لاب توب داخل شركة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يوماً لاتهامهما بسرقة أجهزة لاب توب من داخل شركة في التجمع الخامس .

وكشفت التحقيقات، أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من صاحب شركة مقيم بدائرة مدينة نصر أول قرر باكتشافه واقعة سرقة عدد 3 أجهزة لاب توب ومبلغ مالى من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى الفيوم وبنى سويف تم ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه .

ارتكاب الواقعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بتصرفهما فى عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئي النية" وهما شخصان – مقيمان بمحافظة الفيوم ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.