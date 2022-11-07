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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد من المحكمة بشأن متهمين بسرقة أجهزة لاب توب داخل شركة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يوماً لاتهامهما بسرقة أجهزة لاب توب من داخل شركة في التجمع الخامس .

وكشفت التحقيقات، أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من صاحب شركة مقيم بدائرة مدينة نصر أول قرر باكتشافه واقعة سرقة عدد 3 أجهزة لاب توب ومبلغ مالى من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى الفيوم وبنى سويف تم ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه .

ارتكاب الواقعة 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بتصرفهما فى عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئي النية" وهما شخصان – مقيمان بمحافظة الفيوم ، أمكن ضبطهما  وبحوزتهما عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها.

 

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التجمع الخامس شركة لاب توب مدينة نصر اخبار الحوادث

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