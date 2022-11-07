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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نستقبل آلاف المقترحات من الشباب

صدى البلد

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين؛ إن الرئيس يقيم حوارات مباشرة مع جميع أطياف الدولة؛ مضيفا أن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بعمل جولات مختلفة خلال الايام الماضية.

 

أضاف محمد عزمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز؛ أن تنسيقيه شباب الأحزاب لجتمعت مع المهنيين ومع العمال ومع الطلبة في المدارس والجامعات وحتى المزارعين في الحقول لكي يتم الإجتماع وحواراتهم لكي تكون رؤيتهم أمام صانع القرار.

 

أوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين؛ أن هناك مجهود خاص من مجلس الأمناء او مقرري اللجان ولابد من التجاوب في المجتمع وإبداء أرائنا وأفكارنا في جميع الوسائل.

 

وتابع أن معظم المناقشات كانت حول الأزمات الأقتصادية العالمية؛ مضيفا أن أهم الطلبات كانت عن التوسع في مبادرة الرئيس لـ الحياة الكريمة أن يشمل كل القرى والمدن لكي يزيد عن 450‪0 قرية وتابع.

 

ونوه إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم الرغبة في التحاور بشكل مباشر مع الأجهزه التنفيذية فيما يخص المحليات كما أنهم يشتكون من عدم وجود مجالس منتخبة للمحليات.

تنسيقية شباب الاحزاب الأزمات الاقتصادية مجلس النواب اخبار التوك شو الحوار الوطني

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