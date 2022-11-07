مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر 2022، 13 ربيع الآخر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر ، 13 ربيع الآخر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:45 ص

الشروق: 6:13 ص

الظُّهْر: 11:39 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:04 م

العِشاء: 6:23 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:45 ص

الشروق: 6:13 ص

الظُّهْر: 11:39 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:04 م

العِشاء: 6:23 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:51 ص

الشروق: 6:20 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 2:45 م

المَغرب: 5:07 م

العِشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:47 ص

الشروق: 6:16 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 2:41 م

المَغرب: 5:03 م

العِشاء: 6:23 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:33 ص

الشروق: 6:01 ص

الظُّهْر: 11:27 ص

العَصر: 2:31 م

المَغرب: 4:53 م

العِشاء: 6:12 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:43 ص

الشروق: 6:09 ص

الظُّهْر : 11:39 ص

العَصر: 2:46 م

المَغرب: 5:08 م

العِشاء : 6:25 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:41 ص

الشروق: 6:06 ص

الظُّهْر : 11:37 ص

العَصر: 2:45 م

المَغرب: 5:07 م

العِشاء : 6:24 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:57 ص

الشروق: 6:22 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 3:05 م

المَغرب: 5:28 م

العِشاء : 6:43 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:34 ص

الشروق: 5:58 ص

الظُّهْر : 11:32 ص

العَصر: 2:43 م

المَغرب: 5:06 م

العِشاء : 6:21 م