مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر 2022، 13 ربيع الآخر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر ، 13 ربيع الآخر 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 4:45 ص
الشروق: 6:13 ص
الظُّهْر: 11:39 ص
العَصر: 2:42 م
المَغرب: 5:04 م
العِشاء: 6:23 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 4:45 ص
الشروق: 6:13 ص
الظُّهْر: 11:39 ص
العَصر: 2:42 م
المَغرب: 5:04 م
العِشاء: 6:23 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 4:51 ص
الشروق: 6:20 ص
الظُّهْر: 11:44 ص
العَصر: 2:45 م
المَغرب: 5:07 م
العِشاء: 6:27 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 4:47 ص
الشروق: 6:16 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 2:41 م
المَغرب: 5:03 م
العِشاء: 6:23 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 4:33 ص
الشروق: 6:01 ص
الظُّهْر: 11:27 ص
العَصر: 2:31 م
المَغرب: 4:53 م
العِشاء: 6:12 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:43 ص
الشروق: 6:09 ص
الظُّهْر : 11:39 ص
العَصر: 2:46 م
المَغرب: 5:08 م
العِشاء : 6:25 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 4:41 ص
الشروق: 6:06 ص
الظُّهْر : 11:37 ص
العَصر: 2:45 م
المَغرب: 5:07 م
العِشاء : 6:24 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:57 ص
الشروق: 6:22 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 5:28 م
العِشاء : 6:43 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:34 ص
الشروق: 5:58 ص
الظُّهْر : 11:32 ص
العَصر: 2:43 م
المَغرب: 5:06 م
العِشاء : 6:21 م