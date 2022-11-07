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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاف شعيب : ارتديت الحجاب واعتزلت الفن لهذا السبب .. وشعرت أن "حليم" نهاية حياة أحمد زكي

عفاف شعيب
عفاف شعيب

حلت الفنانة عفاف شعيب، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للاعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة وتحدثت عن العديد من الامور الفنية والشخصية.

 

وتحدثت عفاف شعيب عن أسباب اعتزالها وارتداء الحجاب منذ 30 عاما وقالت: "الفنانة هالة فؤاد طلبت مني حضور جلسة دينية، وذهبت معها أكثر من مرة، ومن وقتها شعرت بالرغبة في ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل".

وأضافت عفاف شعيب: "سافرت مع أمى إلى أمريكا حتى أستطيع رعايتها، وبعدما عدت كان بيجيلى أدوار كثيرة، والحاجة ياسمين الخيام حبيبة الكل قالت لى تعالى أنا هاخدك لمولانا الشيخ الشعراوي وروحنا السيدة نفيسة، وقلت له يا مولانا عاوزين مني أمثل بحجابى، فقال لى وماله بس قولى كلمه طيبة، وأنا شوفت دورك فى "الشهد والدموع" وانتى رابطة الطرحة على دماغك" .

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وتابعت: "أنا ما قلتش حاجة على شهيرة وسهيرة رمزى وصابرين لما خلعوا الحجاب، ولم أُسئ إليهن، ولكن زعلت إنهم لبسوا الحجاب لفترة طويلة وقلعوه ولكنهم أحرار وهذه رغبتهم".

وقالت الفنانة عفاف شعيب: "أنا والفنانة هالة فؤاد استطعنا أن نقنع أحمد زكى بأن يؤدي مناسك الحج، وبالفعل قمنا بتأدية مناسك الحج، ولكن للأسف هناك بعض الناس أشاروا لأحمد زكى أن يجلس فى الفندق بعد يوم عرفة، فأنا قلت له لازم تروح منى وترمى الجمرات وتستكمل المناسك كلها".

وأضافت عفاف شعيب: "هناك من قال لي إن أحمد لم يقرأ قرآن على جبل عرفة، وإحنا فى منى قلت له يا أحمد إزاى تقعد على عرفة ولا تقرأ قرآن، فانفعل عليا وقالى خلاص أنا شيطان وزعلت منه وروحت الفندق، وبعد ما رجعنا جالى البيت وزارنى، واعتذر لى وقلت له أبعد عن ما يؤذيك من رجال أو سيدات".

واستكملت: "قبل وفاة أحمد زكى قال لى سأقدم فيلم عن حياة العندليب بعنوان "حليم"، وقلت له لا بلاش وشعرت بأن هذا الفيلم سيكون نهاية حياة أحمد زكى ولكنه أصر على تقديمه، وكنت بروح له المستشفى فى آخر أيامه بلاقى ناس فى المستشفى هو مش طايقهم، وكنت بصبره وأقول له معلش استحمل، وسمعت خبر وفاته وأنا بتكرم فى اليمن، وسادت حالة من الحزن على الشعب اليمني والتليفزيون اليمنى ذاع الخبر، وأقيم عزاء لأحمد زكى فى الفندق الذي أقيم فيه وأنا تلقيت العزاء منهم هناك”.

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