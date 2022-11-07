برلماني: قمة المناخ سيكون لها نتائج اقتصادية وسياحية كبيرة

أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن أنظار جميع العالم تتجه إلي مدينة شرم الشيخ حيث مقر انعقاد قمة المناخ العالمية cop27 لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الضخم يعكس جهودها في التحول نحو المشروعات الخضراء والتوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع توجيهات وأهداف القمة كما أنها تعكس القدرات المصرية والتطور التكنولوجي في الوصل الى الطاقة النظيفة بأحدث التكنولوجيات في العالم.

وأكد “ سالمان ” في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قمة المناخ التي انطلقت سيشارك فيها 120 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة بجانب 40 ألف مشارك متطوع، لافتاً أن قمة المناخ ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة وانعكاس ذلك علي السياحة في هذا التوقيت الهام.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن قمة المناخ ستخرج بتوصيات ونتائج قابلة للتحقق لمجابهة التغيرات المناخية مضيفاً ان قمة المناخ العالمية تستعرض تجربة مصر ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف وصول مصر الى الطاقة النظيفة بنسبة 55 % مع نهاية العام المقبل .

وأكد "سالمان" أن مصر بذلت جهوداً كبير للتحول نحو الاستخدام الطاقة النظيفة واضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتنفيذ مشروعات في كافة المجالات تستهدف تقليل الانبعاثات والاتجاه الى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الى الغاز الطبيعي خاصة مع الاكتشافات الجديدة وزيادة الانتاج بشكل كبير من الغاز الطبيعي بعد انتاج حقل ظهر بل وتصدير الغاز الطبيعي .

وأكد "سالمان " ان القمة تأتي تعزيزا لجهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والذي يعد البعد البيئي بعدا رئيسيا لها لافتا إلى أن القمة تتيح أيضا فرص الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف اليدوية من خلال المعارض المقامة على هامش القمة.