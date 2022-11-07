منتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية من جميع المحافظات في مؤتمر المناخ

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أمس الجناح الخاص بالمجلس في الـمنطقة الخضراء Green Zone ، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ .



عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بمنتجات السيدات المشاركات فى جناح المجلس بقمة المناخ COP27 ، وأشادت بتنوعها وتميزها وتعبيرها عن التراث المصرى ، مؤكدة أنها تتضمن العديد من المنتجات الصديقة للبيئة ، كما عبرت عن سعادتها بما شهدته من إشادات دولية بمنتجات المرأة المصرية المعروضة في جناح المجلس.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن جناح المجلس يتضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب 5000 قطعة.



ويتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.



مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.

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