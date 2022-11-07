بث مباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

وكان قد أسدل الستار على دور المجموعات بنهاية الجولة السادسة، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي.

موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام القرعة اليوم، الاثنين في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية،، كما ستذاع عبر الموقع الإلكتروني لـ"يويفا".

وتأهل في الصدارة كل من: بايرن ميونخ - ريال مدريد - مانشستر سيتي - بنفيكا - تشيلسي - نابولي - بورتو - توتنهام هوتسبير.

أما الفرق المتأهلة في الوصافة: ليفربول - باريس سان جيرمان- كلوب بروج - إنتر ميلان - بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت - لايبزيج - ميلان.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

تصطدم الفرق التي تصدرت مجموعاتها مع نظيراتها التي تأهلت في الوصافة.

ولا يسمح لفريق أن يواجه فريقا كان معه في ذات المجموعة، أيضا لا تسمح قواعد القرعة بمواجهة فريقين من بلد واحد في دور الـ16.

وتلعب مواجهات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، حيث سيلعب الفريق المتصدر، جولة الإياب على ملعبه.

مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير 2023.

أما مباريات الإياب، فستقام أيام 7، 8، 14 و15 مارس 2023.

مواعيد قرعة ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية من دوري الأبطال

من المقرر أن تقام قرعة الأدوار التالية يوم الجمعة 17 مارس 2023، عقب نهاية دور ثمن النهائي.