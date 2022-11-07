هل لمس الطبيبة لجسد الرجل أثناء الكشف يبطل الوضوء.. الإفتاء تجيب

هل لمس الطبيبة لجسد الرجل أثناء الكشف ينقض الوضوء ؟ .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عمل الطبيبة التي تضطر لكشف جسد الرجال الأجانب عنها، وتقوم بلمسها بالقفازات(الجوانتي)، لا ينقض الوضوء أو الصيام.



هل مداعبة الزوجة ينقض الوضوء



ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق للمفتي، من سائل يقول" هل لمس الزوجة أو مداعبتها ينقض الوضوء.



وأجاب عاشور ، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإمام الشافعي قال إنه ينقض الوضوء، لكن الإمام مالك قال إنها زوجته ولا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ينتج عنها أثر.



وأشار ، إلى أنه في حال ما إذا ترتب على هذا اللمس أو التقبيل بشهوة أو خروج شيء فهنا ينقض الوضوء ويجب التطهر وإعادة الوضوء مرة أخرى.

النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة؟



قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرًا وكان الإنسان جالسًا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به.



وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوهًا بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبهًا بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدًا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.



وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شَعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتًا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.