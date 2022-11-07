قرعة دوري أبطال أوروبا .. موعد مباريات ثمن النهائي

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواجهات نارية.

كما أسفرت القرعة عن صدام ناري لليفربول أمام ريال مدريد، في تكرار لنهائي العام الماضي، الذي انتهى لصالح الملكي 1-0.

كما حملت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة نارية ومكررة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في إعادة لنهائي عام 2020 الذي انتهى بفوز البافاري (1-0).

وفي نفس السياق أوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة لايبزيج، وميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند مع تشيلسي، فيما يلتقي كلوب بروج نظيره بنفيكا البرتغالي.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة "يويفا" مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شهري فبراير ومارس المقبل من عام 2023.

حيث ستقام مباريات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير 2023.

أما مباريات الإياب، فستقام أيام 7، 8، 14 و15 مارس 2023.

ومن المقرر أن تقام قرعة الأدوار التالية يوم الجمعة 17 مارس 2023، عقب نهاية دور ثمن النهائي.