عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. موعد مباريات ثمن النهائي

قرعة دوري أبطال أوروبا
قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواجهات نارية.

كما أسفرت القرعة عن صدام ناري لليفربول أمام ريال مدريد، في تكرار لنهائي العام الماضي، الذي انتهى لصالح الملكي 1-0.

كما حملت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة نارية ومكررة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في إعادة لنهائي عام 2020 الذي انتهى بفوز البافاري (1-0).

وفي نفس السياق أوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة لايبزيج، وميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند مع تشيلسي، فيما يلتقي كلوب بروج نظيره بنفيكا البرتغالي.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة "يويفا" مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شهري فبراير ومارس المقبل من عام 2023.

حيث ستقام مباريات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير 2023.

أما مباريات الإياب، فستقام أيام 7، 8، 14 و15 مارس 2023.

ومن المقرر أن تقام قرعة الأدوار التالية يوم الجمعة 17 مارس 2023، عقب نهاية دور ثمن النهائي.

قرعة دوري أبطال أوروبا دوري ابطال أوروبا مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

هل ينتقم رفاق صلاح .. الفشل يطارد ليفربول قبل موقعة ريال مدريد

الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

بعد موافقة اللجان البرلمانية على قانون المجلس القومي للوعي.. ننشر مواد المشروع

رئيس الإمارات : ملتزمون بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات | فيديو

طرح 95 قطعة أرض بالمدن الجديدة للبيع بنظام التخصيص المباشر

احذر .. 3 مخالفات بـ البطاقة الشخصية تغرّمك 100 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

"ذا كراون" في مرمى الانتقادات قبل ساعات من عرضه عبر نتفليكس

3 علامات خطيرة.. أعراض الكبد الدهني ومراحل خطورته| تعرف عليها

خرج للغطس ولم يعد.. لغز اختفاء مهندس مصري في رحلة صيد بالإمارات

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ