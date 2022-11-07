عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف حددت وزارة التموين تسعيرة الأرز؟.. تفاصيل

الأرز
الأرز

يعد الأرز من السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، لذا تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وصول للمستهلك بسعر مناسب وضع سقف له بالتعاون مع التجار والمصنعين.

 

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها لن ترفع أسعار أي سلعة مطروحة بمنافذها المختلفة، كما يتم توفير كميات كبيرة من الارز الابيض السبايب بسعر 12 جنيها والأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو.

 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.
 

تحديد أسعار الأرز

 

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

 

txt

بسعر 12 جنيها للكيلو.. فتح 4 منافذ لبيع الأرز الأبيض البلدي بالدقهلية

txt

الأرز ينخفض لأول مرة.. ومفاجأة في سعر الكيلو السائب الآن | تفاصيل

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.
 

كيلو الأرز بـ 16 جنيها

 

وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه.

وأرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،قرارها بالسماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة، وذلك بتقديم طلب عَلى أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

 

طالبت وزارة التموين والتجارة والداخلية شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأكدت وزارة التموين التجارة الداخلية  أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة.

الارز السلع الأساسية المستهلك السلاسل التجارية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

ترشيحاتنا

المرأة وثقافة التسامح.. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

بتصريح مثير ومبهم.. أول اعتراف روسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

بعد استغلال اسمه.. إيلون ماسك يهدد منتحلي الصفة على تويتر

اليوم.. انطلاق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة السيسي وولي العهد السعودي

الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

بريطانيا : 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار التكنولوجي الأخضر في مصر وكينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

"ذا كراون" في مرمى الانتقادات قبل ساعات من عرضه عبر نتفليكس

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ