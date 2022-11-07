كيف حددت وزارة التموين تسعيرة الأرز؟.. تفاصيل

يعد الأرز من السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، لذا تسعى الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وصول للمستهلك بسعر مناسب وضع سقف له بالتعاون مع التجار والمصنعين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها لن ترفع أسعار أي سلعة مطروحة بمنافذها المختلفة، كما يتم توفير كميات كبيرة من الارز الابيض السبايب بسعر 12 جنيها والأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.



تحديد أسعار الأرز

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.





كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.



كيلو الأرز بـ 16 جنيها

وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه.

وأرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،قرارها بالسماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة، وذلك بتقديم طلب عَلى أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

طالبت وزارة التموين والتجارة والداخلية شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.



وأكدت وزارة التموين التجارة الداخلية أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة.