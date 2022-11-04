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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القصة الكاملة لأزمة الأرز | إجراءات عاجلة لتوفيره بسعر مناسب والوزارة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن التلاعب في أسعاره

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توافر الأرز في الأسواق، موضحا أن أسعار الأرز تبدأ من 10.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، و تم تحديد سعر كيلو الأرز المعبأ ب15 جنيها والحر (السائب) ب12 جنيها للكيلو.

أسعار الأرز

وطالب وزير التموين المواطنين بالإيجابية والإبلاغ عن أي تاجر يتلاعب بأسعار الأرز ويبيعه بأكثر من 15 جنيها للكيلو.

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وقامت عدد من مديريات التموين بالمحافظات بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة لغير الحاملين للبطاقات التموينية، بتوزيع عدد من السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين لطرح سلعة الأرز بالأسعار الرسمية وهي 12 جنيها للكيلو السائب، و 15 جنيها للكيلو المعبأ.

وعلى مستوى مديرية الدقهلية، تم ضخ 50 طن من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، إذ تزن الشيكارة 25 كيلو جرام ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيها، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة.

كما قامت مديرية التموين بدمياط بطرح 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التي طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة.

فيما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة، الأرز الأبيض الفاخر بنفس الأسعار الرسمية عبر منافذ وزارة التموين ومن خلال السيارات المتنقلة التي تتمركز في الميادين الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية.

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