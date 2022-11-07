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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تسليم إيصالات سداد رسوم دراسية لـ10آلاف تلميذ من الأولى بالرعاية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،الفعاليةالتي نظمتها  المحافظة بالتعاون  مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع  مديريتي التعليم والتضامن،لتسليم إيصالات سداد المصروفات المدرسية لعدد 10 آلاف تلميذ وتلميذة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية عن العام الدراسي 2022/2023، والتي تكفلت بها نهضة بني سويف بجانب تسليم  كارنيهات تأمين صحي لعدد 7 آلاف و170 من تلاميذ مدارس التعليم المجتمعي والتي تحملت المؤسسة أيصاُ  قيمة اشتراكها، في حضور  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ،والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وأمل حسن وكيل وزارة التصامن، ووليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ومديري الإدارات التعليمية وممثلى بعض الجمعيات الأهلية

وأثني المحافظ على المساهمة الإيجابية التي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف في مجال دعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبزر أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي ، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ـ وذلك ضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكاً أساسياً في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

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وأعرب وكيل وزارة التعليم  محمدعبد التواب"عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف لدعمه وتشجيعه لهذه المبادرات التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزي المدرسي والأدوات التعليمية وسداد المصروفات الدراسية وغيرها، معبراً عن تقديره  لنهضة بني سويف والقائمين عليها  لتعاونهم المثمر والمتواصل مع المديرية في العديد من المجالات ،مشيرا إلى المحافظة تعد سباقة في هذا المجال،وذلك نتيجة وثمرة لوثيقة العمل الأهلي التي يرعاها المحافظ،ونجحت بني سويف في إطلاقها كأول محافظة في هذا الشأن

وأوضح د.أشرف فاروق، أن فعالية اليوم تأتي استكمالاً  لجهود المؤسسة في هذا الجانب،والتي بدأت بتنظيم المعرض السنوى للزي المدرسي "سبتمبر الماضي وافتتحه السيد المحافظ"، وتم خلاله توزيع زي مدرسي كامل لعدد 10 آلاف من أبناء الفئات الأولى بالرعاية، وهو العدد الذي تكلفت المؤسسة بسداد مصروفات الدراسة عنهم ، فضلاً عن تحمل تكاليف استخراج كارنيهات التأمين الصحي للطلاب والتلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي "الفصل الواحد"، والذين تم  اختيارهم في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي قامت بها فرق من الباحثين أعضاء لجنة التنمية الشاملة المستدامة التابعة للمؤسسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن والتعليم، لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى  المحافظة وبحسب المعايير والضوابط التي حددتها المؤسسة، حيث تم تسليم الإيصالات لممثلى الجمعيات الأهلية القاعدية في القرى والمناطق المستهدفة لتوزيعها على المستفيدين  من أبناء تلك القرى

وأضاف وليد حسين،أنه تم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي،لتكفل المؤسسة بقيمة المصروفات الدراسية لعدد 10 آلاف طالباً وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، بإجمالي " واحد مليون و200 ألف جنيهاً"، تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها ، بجانب تحمل تكاليف استخراج  قيمة اشتراك أكثر من 7  آلاف كارنيه  تأمين صحي بتكلفة تزيد عن 93  ألف جنيهاً  لطلاب المدارس التعليم المجتمعي"الفصل الواحد"للاستفادة من خدمات التأمين الصحي التي توفرها الدولة ،لافتا إلى أن محور  توفير الزي والتكفل بسداد المصروفات، هو أحد محاور عمل المؤسسة في مجال  دعم الأسر، والذي يمتد ليشمل  توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفرادها  من خلال توفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء تلك الأسر  وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات

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