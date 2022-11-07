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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال السنباطي في ذكرى ميلاده بأوبرا دمنهور

ذكرى الفنان رياض
ذكرى الفنان رياض السنباطى بالبحيرة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لإحياء ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي تقدمه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح أوبرا دمنهور.

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دار اوبرا دمنهور 

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الراحل رياض السنباطي: موسيقى لونجا رياض، شفت حبيبي ، بتخاصمني حبه ، اله الكون ، راحت ليالي وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها على رمش عيونها لـ بليغ حمدي، الشوق والحب لـ كمال الطويل، مين قالك تسكن فى حارتنا لـ محمد الموجي، ماليش امل - كل ده كان ليه لـ محمد عبد الوهاب، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد ، يا حلو ناديلى لـ أحمد صدقي  ، تحت الشباك لـ عزيز عثمان ، وحشتنى لـ خالد الأمير ..أداء اسلام مرسي ، شمس ابراهيم ، يمنى حسن ، كريم زيدان ، محمد حسن متولي ، شروق شريف ، أيمن مصطفى ، مروة حمدي. 

الجدير بالذكر أن رياض السنباطي ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب ، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، وتعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، ورحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزء هام فى تاريخ الموسيقى العربية.

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