عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات دمنهور تقضي بالسجن لـ 3 أشقاء قتلوا شقيقتهم وعشيقها

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور

حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مصطفى درويش، في القضية رقم 14452 لسنة 2022 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 789 لسنة 2022 كلي جنوب دمنهور، المتهم فيها 3 أشقاء بالسجن 10 و3 سنوات  لاتهامهم بقتل شقيقتهم وصاحب مطعم انتقامًا لشرفهم لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما.

txt

المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالبحيرة

txt

متابعة تفعيل بروتوكول التعاون بين البحيرة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب

وكان  المستشار أحمد التهامي المحامي العام الأول لنيابة جنوب دمنهور الكلية، أحال القضية إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من إبراهيم.ع.ع.خ، محمد.ع.ع.خ، ويسري.ع.ع.خ، محبوسين على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين  في يوم 8 /5 /2022 قتلوا عمدا المجنى عليه "عطية.ج.ع.ز"، مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية عقب أن تفكروا أمرهم بهدوء وروية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بدافع الانتقام ودرءا لما وصموا به جراء تداول مقاطع جنسية له مع شقيقتهما من خزي وألم، وأعدوا لهذا الغرض الأداة - عصا محل الاتهام الأخير، وانفاذا لما عقدوا عليه عزمهم أقدم المتهم الثاني على التوجه صوب الحانوت الخاص به مبلغا زوجته بتكليفه بالقدوم إلى حيث كمنوا له وما أن وقع بشراكهم ودلف إلى المسكن محل الواقعة حتى هوى الأول على رأسه بعدة ضربات باستخدام الأداة سالفة الذكر حتى إتمام تهشيمه لها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقديم العون له بالحيلولة دون إغاثة الآخرين له، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحزوا أداة ( عصا ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والشخصية .

txt

المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالبحيرة

txt

متابعة تفعيل بروتوكول التعاون بين البحيرة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب

وتابعت النيابة، أن المتهم الأول قتل عمدا المجني عليها هناءع.ع.خ، بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك بأن هرع صوب المسكن الخاص بها حال إحرازه للأداة – عصا – محل الاتهام الأخير من التهم المتقدمة - وما أن بلغها حتى هوى على رأسها بعدة ضربات باستخدام الأداة إحرازه حتى اتمام تهشيمه لها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر ارتكب الجريمة محل الاتهام الأول من الجرائم المتقدمة علا النحو المبين بالتحقيقات .

وترجع أحداث الواقعة لشهر مايو الماضي، حينما تلقي اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الساق، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثتين بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز، وتم التحفظ عليهما داخل مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "عطيه ع ز" ، 45 عامًا عامل صاحب مطعم،و"  سماح ع خ " 35 عامًا، ربة منزل وتم نقلهما لغرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد عرفات بتشكيل فريق بحث  برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة والأمن العام، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم في الحادث.

وتم نقل الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة كوم حمادة، وباشرت نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.

البحيرة الجنايات دمنهور محكمة الجنايات كوم حمادة مستشفى كوم حمادة محكمة جنايات المشدد 6 سنوات محكمة جنايات دمنهور علاقة غير شرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

الآن.. إضافة المواليد على بطاقة التموين من هذا الرابط... خطوات سهلة ومبسطة

ترشيحاتنا

معالجة مياه الصرف الصناعي.. ماذا تقدم جامعة الأزهر في قمة المناخ بشرم الشيخ؟

تاكيس جونياس يكشف أسوأ مباراة له مع بيراميدز وأسباب البداية الضعيفة بالدوري

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب

تعرف على حالات الإعفاء من العقوبة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قمة المناخ cop27.. هشام خرما: فخور باستضافة مصر للفعاليات العالمية

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 6-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ