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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ: السيسي أراد توحيد العالم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، أن انطلاق قمة المناخ اليوم cop27 والذي يعقد بشرم الشيخ بمشاركة 197دولة حول العالم بمثابة تتويج للجهود المصرية، وتأكيد للريادة وأن مصر حاضرة وتستضيف العالم لإنقاذ كوكب الأرض من أخطار المناخ والانبعاثات الضارة.


ولفت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة المناخ cop27 عكست رؤية الدولة المصرية لحل اعتي المشكلات العالميه بالمشاركه الفعالة والبناءة لكل دول العالم من خلال التكاتف والتعاون لحل الازمات الدوليه والإقليمية، وبرهنت بصورة واضحه علي أن القيادة المصرية تتبع مسار العمل العلمي الحديث في معالجة المشكلات والأزمات، وأن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها، أهدافًا طموحة عبرنا عنها في "استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ"، وعملت بدأب، على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف واتخذت خطوات ملموسة، نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية.

وثمن أبوشقة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة العالم للتحرك لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مؤكدا أننا أمام قائد عظيم أدرك حجم مسئولياته أمام شعبه وأمام العالم واراد توحيد رؤية العالم علي ضرورة حل هذه الأزمة العالمية لمعالجة آثارها التي طالت جميع اقتصاديات العالم.

وأشاد ابوشقة بالصورة المشرفة التى ظهرت بها شرم الشيخ، لاستقبال ضيوف مصر والجهود الجبارة التي بذلتها كل الجهات المعنية، والتي أكدت للجميع أن مصر حاضرة وقادرة على استضافة وفود دول العالم علي أرض الكنانه بسلام وأمن وأمان كما كانت دائما.

وشدد أبوشقة على ضرورة الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، متوقعا تأسيس عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة تحديات معينة، مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية.

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