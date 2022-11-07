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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع السلامة يا كبيرة .. وفاة عمة المطربة أمينة

أمينة
أمينة

أعلنت المطربة أمينة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام  وفاة عمتها بشوات الفخراني.

 

وكتبت أمينة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني انتي  ياعمتي جيتي في وفاة أنور أخويا ومكنتيش عايزة تمشي.

 

وتابعت : قررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك مع السلامة ياكبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك حزنتي عليه ياغالية.

أمينة وسالي عبد السلام:

 

كشفت المطربة أمينة، عن سبب غيابها عن حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام ، والذي أقيم في احدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكتبت أمينة عبر ستوري  صفحتها على انستجرام قائلة: «أنا تعبانة جدا جسديا ونفسيا بس عايزة أقول حاجة لسالي عبدالسلام أنا يوم فرحك كنت تعبانة ومازلت بس يشهد ربنا إن اللي بعتهولي كان فرح قديم أنا ببر ليكي مش ضعف بس عشان إنتي غالية عندي بس كده».

وفاة شقيق أمينة:

 

أعلنت المطربة أمينة وفاة شقيقها أنور وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت أمينة على حسابها:" اخويا مات اللي في حاله مات، اخويا الغلبان مات، اخويا انور مات.

وكشفت المطربة أمينة، عن بدايتها الفنية، قائلة: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكنش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".

 

امينة المطربة أمينة انستجرام

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