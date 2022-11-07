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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تطرح أغنية يا بختي بيه عبر يوتيوب.. فيديو

جنات
جنات

طرحت المطربة المغربية جنات أغنية جديدة حملت اسم "يا بختى بيه"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب   .

 

أغنية "يا بختى بيه من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

 

جنات ومهرجان الموسيقى العربية:

يذكر أن  الفنانة جنات أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

 

ونشرت صورة من حفلتها عبر حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة: كانت من أجمل الحفلات اللي عملتها في حياتي شكرًا جمهوري الرائع أسعدتوني، شكرًا دار الأوبرا المصرية.

 

وأضافت جنات خلال حوارها مع الإعلامية آية الغرياني على قناة "الحياة"، أنها تغني في الحفلات منذ أكثر من 15 عامًا، لكن في مهرجان الموسيقى يكون لديها رهبة شديدة في بداية الحفل وكأنها تظهر على المسرح لأول مرة، لأن الجمهور مختلف ومميز ومن كل الفئات، لذلك حتى اختيار الأغنيات لحفل مهرجان الموسيقى تكون مختلفة عن كل الحفلات الأخرى، حيث تقدم أغنياتها وإلى جانبها بعض الأغاني القديمة، قائلة: "لازم أغاني قديمة وتتغنى زي ما هي بدون تجويد".

 

وعن سبب تصنيفها كمطربة رومانسية، قالت جنات: "في بدايتي مكنتش مركزة أنا همشي في أي ستايل.. فعملت أشكال كتير في أول ألبوم.. والحاجات اللي حسيت إنها قريبة مني وأنا بغنيها وايه اللي وصل للناس أسرع وأقرب كان الرومانسي.. لذلك بعد أول ألبوم اتصنفت كمطربة رومانسية.. ودي حاجة أسعدتتي جدًا".

 

جنات يا بختي بيه يوتيوب أغنية يا بختى بيه

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