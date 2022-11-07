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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يفوز على الداخلية 3-1 وديًا

المصري
المصري

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين بالقاهرة. 

جاء ذلك في إطار سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لمباراته أمام الزمالك بدور الثمانية لبطولة كأس مصر 2022/2021 والمقرر اقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الداخلية بهدف للاشئ، وفي الشوط الثاني نجح عمرو طارق مدافع المصري في ادراك التعادل، قبل أن يضيف محمد جريندو الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما اختتم النيجيري أنتوني أُكبوتو أهداف المباراة في الدقيقة 87 لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أسامة الجزار ، عماد الدين بوبكر، اسلام أبو سليمة، عمرو طارق لخط الظهر، فريد شوقي ، عمرو موسى ، ايزي ايميكا كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثنائي محمد جريندو، الياس الجلاصي كقاعدة ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة أنتوني أٌكبوتو.

فيما دفع الكابتن إيهاب جلال خلال الشوط الثاني بالحارس أحمد مسعود والكاميروني فرانك ايتوجا والناشئ محمد فوزي جاد بدلًا من عصام ثروت وايزي ايميكا وأسامة الجزار.

النادي المصري عمرو موسى كأس مصر الداخلية زمالك الكاميرون فريق الداخلية

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