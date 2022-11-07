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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قادة العالم يؤيدون دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب.. بن زايد والرئيس العراقي : نحن معك ونشكرك.. ورئيس بيلاروسيا : نفتقر للقادة الحقيقيين في أوروبا

صدى البلد

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة تاريخية له أمام قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ اليوم  لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا من أرض السلام من شرم الشيخ، وهو الأمر الذي قوبل برد فعل إيجابي واسع وتصفيق حار من الحضور.


وبعد أن أنهى السيسي كلمته الرسمية بالمؤتمر قال للحضور : “اللي شجعني اتكلم فى موضوع أخر هو الحضور الكريم من قادة العالم لهذا المؤتمر، أكبر حجم  من القادة ملوك ورؤساء وحكماء موجودين الآن من أجل مناقشة مشكلة كبيرة جدا تقابلنا وستقابلنا وهي ظاهرة التغير المناخي”.
وتابع : “هتكلم إن سمحتولي فى موضوع أخر هو نداء احنا محتاجين نتحرك ونعمل وندعو له وانا بتكلم على أزمة كبيرة تمر بالعالم وبتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية، وأوجه نداء بكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب".

وتابع: “من فضلكم نحن كدول اقتصادها ليس قوي عاني كثير جدا من تبعات أزمة كورونا لمدة عامين و تحملناها،  والأن نعاني أيضا من تلك الحرب،  ومش بتكلم علشان بنعاني منها فى بلاد زى بلادنا لأن العالم كله أتصور أنه بيعاني منها، وإن  سمحت لي بكدا فالتتوقف هذه الحرب من مؤتمرنا هنا”.


تصفيق حار 


واستقبل المشاركين في فعاليات افتتاح الشق الرئاسي من قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ كلمة السيسي بالتصفيق الحار للرئيس  بعد رسالته للعالم بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.


محمد بن زايد : نحن معك 


ومن جانبه أكد محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، أن العالم يواجه تحديات معقدة تؤثر على الأمن والاستقرار في العالم ومنها قضية المناخ.
ووجه محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة له في قمة المناخ كوب 27، حديثه للرئيس السيسي، قائلا :"نحن معك فيما صرحت به، ونحتاج وقف الحرب، ونحتاج السلام، والحوار فيما يخص الحرب الروسية الاوكرانية".


رئيسة وزراء باربادوس : نحتاج للإنقاذ 


و أعربت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي عن تقديرها للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على ضرورة أن يتحمل قادة الدول مسؤولية إنقاذ الأرض، سواء من الحروب أو التغيرات المناخية.

وقالت موتلي ـ في كلمة لها خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ ـ "ما أحوجنا الى السلام اليوم، لأنه طالما استمرت معاناة الناس بسبب الحروب، فلا أمل لنا في ما هو أفضل.. وحين ننزلق في الحروب الكبرى، فإن آثارها سوف تلازمنا لزمن بعد ذلك.. ومن ثم، فإن الزعماء مطالبون بتحمل المسؤولية لإنقاذ هذه الارض ومن يعيش عليها".


رئيس العراق يشكر السيسي 


وجه عبد اللطيف رشيد رئيس العراق، التحية لـ الرئيس السيسي، قائلا: "نؤيد مقترح الرئيس السيسي بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، ونشكره على هذا المقترح ".

رئيس بيلا روسيا : تفتقر للقادة 


فيما صرح الرئيس البيلاروسيألكسندر لوكاشينكو، بأن الاتحاد الأوروبي لا يريد الحرب، لكنه يفتقر للقادة الحقيقيين، الذين سيكون بإمكانهم "إخماد النار" في بلادهم.

ونقلت صحيفة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "في ألمانيا وكل أوروبا لا يوجد قادة حقيقيون الآن، وحتى إذا كان هناك لا يمكنهم حتى إخماد نار الحرب في منازلهم".

وأضاف: "الأوروبيون لا يريدون هذه الحرب، إنهم يدركون أنها اليوم في أوكرانيا، إنهم هنا يحاولون إشعال النار في بيلاروس.. غدا ستشتعل النيران في أوروبا بأسرها".
 

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